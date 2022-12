Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe ai statelor Uniunii Europene au aprobat, marti, acordarea statutului de tara candidata la aderare Bosniei-Hertegovina, o decizie ce va fi validata oficial de liderii UE, joi, la summitul de la Bruxelles, transmit agentiile AFP, Reuters si dpa, citand surse diplomatice.

- Republica Moldova este determinata pentru a deveni viitor stat membru al Uniunii Europene. Mesajul a fost transmis de Nicu Popescu, ministrul de Externe lui Oliver Varhely, comisarul european pentru vecinatate și extindere, in timpul discutiei pe care au avut-o la Bruxelles.

- Statele Uniunii Europene vor adauga inca 2 miliarde de euro la un fond care a fost folosit pentru a plati sprijinul militar pentru Ucraina, au declarat doi diplomați pentru Reuters, citata de Sky News . Miniștrii de externe ai blocului comunitar vor decide sa suplimenteze Fondul european pentru pace…

- O noua misiune de instruire pentru militarii ucraineni a Uniunii Europene a primit unda verde din partea ministrilor de externe, luni, la Luxemburg, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ministrii de Externe europeni vor discuta luni despre transferul dronelor iraniene in Rusia si ar putea ajunge la un acord politic privind viitoarele sanctiuni legate de o astfel de activitate, au declarat vineri doi diplomati, citati de Reuters, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrii de Externe din tarile Uniunii Europene vor discuta, luni, despre cazul exporturilor iraniene de drone militare in Rusia si ar putea decide impunerea de sanctiuni impotriva Teheranului, afirma diplomati citati de agentia Reuters.

- Intrebarea cum, cand si daca vor fi plafonate preturile la gaze ar urma sa domine o alta reuniune la Praga a statelor membre ale Uniunii Europene, acestea urmarind un plan comun care sa vizeze preturile ridicate la gaze - un compromis la care nu au reusit sa ajunga in ultimele saptamani, se arata intr-o…

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene vor avea o reuniune de urgenta la New York in contextul declarațiilor președintelui rus Vladimir Putin privind mobilizarea, noteaza Reuters. Intalnirea va avea loc in decursul zilei de miercuri (n.red: joi dupa ora Romaniei). Anuntul a fost facut de mai multi…