Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestiul si Clujul raman liderii in clasamentul judetelor cu cele mai mari salarii, dar creșterile salariale cele mai mari s-au inregistrat in Timiș și Sibiu. Astfel, in Bucuresti, salariile au trecut de 5.500 de lei in ianuarie 2023, in crestere cu 685 de lei de la an la an, iar in Cluj salariile…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 17 - 23 aprilie, 39,1% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Timis, Sibiu si Brasov.In perioada de referinta au fost inregistrate 5.032 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2…

- INS: Productia de carbune a scazut cu 10,2% in primele doua luni din 2023.Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele doua luni ale acestui an, 404.000 tone echivalent petrol, fiind cu 10,2% (45.900 tep) mai mica fata de cea din perioada similara din 2022, conform datelor centralizate…

- Romania a fost anul trecut una dintre tarile europene cu cea mai mare crestere a salariilor, de 12,3%, fata de media UE de 4,4%, fiind devansata doar de Ungaria, Bulgaria si Lituania, potrivit datelor Eurostat, scrie Ziarul Financiar, conform Mediafax.Potrivit datelor Institutului National de Statistica,…

- Cluj-Napoca a depasit Bucurestiul in ceea ce priveste ponderea cladirilor de birouri cu certificari verzi in totalul stocului disponibil, scrie Ziarul Financiar.In ceea ce priveste acelasi criteriu aplicat proiectelor comerciale, acolo Cluj-Napoca si Timisoara sunt peste Bucuresti, dupa cum arata…

- Clasamentul judetelor cu cele mai mari cresteri salariale in 2022 este condus de Gorj, Braila si Covasna, dupa cum arata datele de la Institutul National de Statistica (INS), centralizate de Ziarul Financiar, informeaza Mediafax.Astfel, cea mai mare crestere a salariului mediu net a fost inregistrata…

- Clasamentul judetelor cu cele mai mari cresteri salariale in 2022 este condus de Gorj, Braila si Covasna, dupa cum arata datele de la Institutul National de Statistica (INS), centralizate de Ziarul Financiar. Astfel, cea mai mare crestere a salariului mediu net a fost inregistrata de judetul Gorj, de…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 13-19 februarie, 45,2% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Maramures si Brasov, transmite Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…