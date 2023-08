Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff a castigat, duminica, turneul WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari. Aceasta a invins-o in finala in doua seturi, 6-3, 6-4, pe Karolina Muchova din Cehia. Meciul a durat o ora și 57 de minute. Pentru succesul de la Cincinnati,…

- Jucatoarea franceza Caroline Garcia, locul 6 WTA si cap de serie 6, a fost eliminata in turul doi al turneulu WTA 1000 de la Cincinnati, competitie pe care a castigat-o anul trecut, potrivit news.ro.Garcia a fost invinsa de americanca Sloane Stephens, locul 38 WTA, scor 4-6, 6-4, 6-4, in doua ore…

- Sorana Cirstea, eliminata de Samsonova in turul doi la Washington in doar 59 de minuteJucatoarea de tenis Sorana Cirstea, locul 32 mondial, a fost eliminata, joi dimineata, in turul doi al turneului de la Washington, cu premii de 780.637 de dolari, informeaza news.ro. Cirstea a fost invinsa…

- Jucatoarea ceha Marketa Vondrousova (42 WTA) a castigat primul titlu de Mare Slem din cariera, impunandu-se sambata in finala turneului de tenis de la Wimbledon in doua seturi, 6-4, 6-4, in fata tunisiencei Ons Jabeur, a sasea jucatoare a lumii. Vondrousova, in varsta de 24 de ani, se afla la a doua…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce a trecut marti, in sferturile de finala, de poloneza Iga Swiatek, liderul mondial si principala favorita, in trei seturi, 7-5, 6-7 (5/7), 6-2.

- Jucatoarea Ana Bogdan, locul 61 WTA, a fost eliminata in optimi la Eastbourne de favorita 2 a turneului, Caroline Garcia. Turneul de la Eastbourne este de categoria WTA 500. Ana Bogdan a fost invinsa de jucatoarea franceza de pe locul 5 WTA cu scorul de 6-3, 6-4, intr-o ora si 26 de minute, relateaza…

- Preliminarii EURO 2024. Cristiano Ronaldo și Erling Haaland au facut show. Ronaldo a marcat singurul gol al Portugaliei cu Islanda, in timp ce Haaland a reusit o dubla de senzatie. Portugalia a castigat in deplasarea din Islanda, scor 1-0, in timp ce Norvegia s-a impus cu scorul de 3-1 in fata Ciprului.…

- Croatia – Spania | S-a aflat cati bani va incasa Spania dupa ce a castigat, la lovituri de departajare, UEFA Nations League. Reprezentativa antrenata de Luis de la Fuente a dat marea lovitura si a triumfat in finala cu Croatia, disputata pe stadionul „De Kuip” din Rotterdam. Meciul a putut fi urmarit…