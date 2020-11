Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 26 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurenții ramași in etapa a treia de bootcamp au trecut prin tenisuni uriașe, in incercarea lor de-a prinde un loc intr-una dintre cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Timpul de gatire s-a scurs rapid și iata ca a venit momentul ca Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu sa analizeze preparatele pregatite de concurenții din etapa a doua de bootcamp! Catalin Rizea a reușit sa faca spectacol din plin!

- Ultimele momente din degustarile pe nevazute ale acestuisezon Chefi la cutite s-au incheiat aseara la Antena 1 cu un adevarat show.Jurata X Factor, Loredana, a facut spectacol la Chefi la cutite cu o reteta demancare ayurvedica, descoperita in India si i-a incantat pe chefi, dar si petelespectatori…

- Surpriza de proporții in ediția 22 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, de la Antena 1! De data aceasta, Gina Pistol a anunțat ca a pregatit o premiera pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu!

- Emilia Mirea are 48 de ani, este președinte de ONG și a decis sa vina in sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” imbracata ca o adevarata balerina, pentru a-i lua prin surprindere pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- In aceasta ediție din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu s-au reintalnit in bucatarie, ca sa lupte pentru o noua amuleta!

- Lavinia Ilcau are 33 de ani și a decis sa participe din nou la emisiunea „Chefi la cuțite”, pentru a-și vedea visul devenit realitate și pentru a demonstra ca acum e mai pregatita ca niciodata sa faca fața competiției.

- Paul Maxim este de meserie bucatar și a venit tocmai de la Cluj pentru a descoperi, la emisiunea „Chefi la cuțite”, daca are sau nu ceea ce ii trebuie pentru a-și construi o cariera stralucita in acest domeniu.