- Premierul Florin Cițu nu exclude varianta apariției unui al treilea candidat la Congresul PNL care va avea loc in septembrie. “Orice este posibil”, a spus Cițu, prezent, sambata, la alegerile PNL București. El a precizat ca a discutat cu Dan Motreanu și Ilie Bolojan in ultima vreme, insa nu despre congresul…

- Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu il ataca dur, miercuri, intr-o postare pe Facebook, pe Florin Cițu in scandalul legat de documentul cu antetul Guvernului, transmis și semnat de o consiliera de stat, cu indicații catre liderii PNL pentru susținerea premierului la șefia partidului. “De ce nu vine…

- In doar o jumatate de an la Ministerul Justiției, Stelian Ion, are conturile doldora de bani. Declarația de avere a ministrului arata ca in conturile acestuia au ajuns, din decembrie pana in iunie, inca 200.000 de lei, cu 70.000 de lei mai mult ca indemnizatia de ales. In ultima zi in care puteau fi…

- Ludovic Orban ar fi fost bruscat de oamenii de paza de la conferința pentru alegerile la sectorul 4 București, imediat dupa ce și-a finalizat discursul. Actualul președinte al PNL a ținut sa le spuna colegilor de la sectorul 4 doar cateva cuvinte, astfel ca discursul sau s-a terminat destul de repede.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca a avut o relatie “aproape fara cusur” cu Klaus Iohannis in cei patru ani de cand este presedintele PNL, el fiind cel care l-a susținut pe președinte in ascensiunea politica. “Sunt presedintele PNL de patru ani. In aceasta perioada am avut un…

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, ordonanța de urgența privins amanarea creșterii alocațiilor pentru copii de la 1 ianuarie 2022, in loc de 1 iulie anul acesta. Ordonanța a fost adoptata deși Consiliul Economic și Social a avizat negativ proiectul de act normativ. Printre altele, CES arata, in…

- Deputatul USR PLUS Iulian Bulai le-a facut copiilor care au vizitat Senatul, baloane in diferite forme, unele dintre acestea fiind insa mai… ciudate. Lasam la aprecierea cititorilor interpretarea pozei cu deputatul, de la “Cadrul Zilei”. “Sambata se deschide curtea Senatului. Pentru copii, parinți și…

- Premierul Florin Citu a declarat ca va avea o intalnire joi, de la ora 15.00, cu social-democratii pentru a discuta despre Planul National de Redresare si Rezilienta. Asta daca reprezentanții PSD vor da curs invitatiei. Șeful Guvernului a avut miercuri o discuție cu responsabilii din Guvern pentru a…