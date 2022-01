Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de luni de pe tabloul feminin de simplu de la Australian Open s-a încheiat cu o mare surpriza: Aryna Sabalenka (a doua favorita) a fost eliminata în optimi de ocupanta locului 115 WTA. Kaia Kanepi a câștigat un duel în care loviturile în forța au fost la mare…

- Sorana Cirstea, locul 38 WTA, a fost invinsa, luni, cu scorul de 5-7, 6-3, 6-3, de poloneza Iga Swiatek, locul 9 WTA si cap de serie numarul 7 in optimile de finala ale Australian Open. Cu un joc solid, agresiv, cu frumoase combinatii stanga-dreapta si cu un bun sevriciu, Sorana Cirstea a inceput meciul…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep a fost eliminata in aceasta dimineata in optimile de finala ale Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului. Clasata pe locul 15 in clasamentul mondial si cap de serie numarul 14 la Melbourne, constanteanca a fost invinsa de frantuzoaica Alize Cornet.In…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in runda a treia a turneului Australian Open, in timp ce Irina Begu a pierdut joi, la Melbourne, in alt meci din turul al doilea al competitiei de Mare Slem. Sorana Cirstea (31 ani, 38 WTA) a obtinut o victorie facila, cu 6-2, 6-4, in fata jucatoarei…

- Kaia Kanepi a furnizat surpriza zilei de marți de la Australian Open: ocupanta locului 115 WTA a eliminat-o pe Angelique Kerber, a 16-a favorita și fosta campioana la Melbourne în 2016. Kanepi s-a impus în doua seturi, scor 6-4, 6-3, dupa un meci de o ora și 20 de minute.Aici…

- Turneul feminin de la Australian Open 2022 are in fața doua saptamani de concurs in care cele mai bune jucatoare ale lumii vor cauta prețiosul titlu de Mare Șlem, deținut momentan de Naomi Osaka. In timp ce japoneza vrea al treilea triumf la Openul Vesel, dupa cele din 2019 și 2021, australianca Ashleigh…

- Coco Gauff (favorita 18 a turneului) a parasit Australian Open 2022 înca din runda inaugurala, sportiva din SUA câștigând doar șase gameuri în meciul cu Qiang Wang (112 WTA). Chinezoaica s-a impus în doua seturi, scor 6-4, 6-2, dupa un meci care a durat o ora și…

- Organizatorii primului turneu de Mare Șlem al anului viitor, Australian Open, ofera in continuare wild carduri pentru tenismenele de la Antipozi. Astfel, Samantha Stosur va juca pentru a 20-a oara la competiția de la Melbourne.