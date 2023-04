Stiri pe aceeasi tema

- VIZITA… Angajații Registrului Auto Roman, filiala Vaslui, au avut parte de o surpriza de proporții cand, la sediul din Moara Grecilor a venit, pentru Inspecția Tehnica Periodica, un autoturism Mercedes care a facut parte din coloana oficiala a lui Nicoale Ceaușescu. Mașina, un Mercedes Benz 220 SB,…

- Polițiștii belgieni care joi au verificat un vehicul suspect au avut o surpriza de proporții atunci cand au deschis portierele. Controlul a avut loc pe o șosea de la periferia capitalei Bruxelles, in orașelul Dilbeek, scrie cotidianul Nieuws Blad. Autoturismul inmatriculat in Romania a atras atenția…

- Un accident grav a avut loc in Ialomița, cand un barbat de 73 de ani care conducea un autoturism pe DN 2 a pierdut controlul directiei și a cazut cu mașina in canal. Barbatul se afla la iesirea din municipiul Urziceni catre Buzau, cand a pierdut controlul directiei. La un moment dat, la urcarea pe…

- Fosta sportiva Camelia Potec a fost jefuita in Barcelona. Presedinta Federatiei Romane de Natatie a anunțat pe pagina de socializare incidentul neplacut de care a avut parte. Aceasta a povestit ca i-a fost sparta masina si i s-au luat mai multe lucruri din bagaje. Sportiva a postat pe pagina de socializare…

- Peste doua mii de marțișoare nedeclarate, au fost descoperit de vameșii de la Leușeni intr-o mașina ce venea din Romania. Funcționarii postului vamal Leușeni au supus verificarilor un autoturism de model Mercedes-Benz GL500, ce se deplasa din Romania spre Republica Moldova, condus de un barbat de 31…

- Un roman a ramas fara permis in Austria , dupa ce a inlocuit un scaun din mașina cu unul de gradina. El va trebui sa plateasca o amenda de cateva sute de euro. Barbatul se afla in drum spre Romania, iar la un moment dat, un echipaj de poliție l-a oprit. Atunci a fost momentul cand ofițerii au vazut…

- Soferul unui autoturism a pierdut controlul acestuia si s-a izbit de o casa, apoi a intrat intr-un stalp de electricitate, pe care l-a doborat. Un barbat in varsta de 27 de ani a ajuns la spital, in urma unui accident rutier ce a avut loc pe DN 5C, in localitatea Gaujani din Giurgiu. Accidentul rutier…