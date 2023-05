Surpriza din box-office-ul american. Ce film a generat încasări de aprope 100 de milioane de dolari în trei zile La treizeci si cinci de ani de la povestea animata a lui Ariel, o sirena a marii care se indragosteste de un print, care a fermecat publicul, un remake live-action „The Little Mermaid” a dominat box-office-ul de weekendul Memorial Day. Lansarea Disney a strans 95,5 milioane de dolari in trei zile. Este al cincilea cel mai bun debut din istorie pentru vacanta in care sunt omagiati soldatii americani. „The Little Mermaid” a fost regizat de Rob Marshall si o are ca principal personaj pe Halle Bailey. Melissa McCarthy o interpreteaza pe Ursula, vrajitoarea rea a marii care ii fura vocea lui… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

