Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha Marketa Vondrousova (42 WTA) a castigat primul titlu de Mare Slem din cariera, impunandu-se sambata in finala turneului de tenis de la Wimbledon in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, in fata tunisiencei Ons Jabeur, a sasea jucatoare a lumii, informeaza AFP, relateza Agerpres. Vondrousova…

- Marketa Vondrousova a reușit sa caștige Wimbledon 2023! S-a impus in doua seturi in fața tunisiencei Ons Jabeur, scor 6-4, 6-4. Este primul titlu de Mare Șlem din cariera. Jucatoarea in varsta de 24 de ani a jucat și a doua sa finala de Mare Șlem, dupa ce a pierdut in 2-9 in fața lui […]

- Jucatoarea ceha Marketa Vondrousova (42 WTA) a castigat primul titlu de Mare Slem din cariera, impunandu-se sambata in finala turneului de tenis de la Wimbledon in fata tunisiencei Ons Jabeur.

- Vondrousova, in varsta de 24 de ani, se afla la a doua sa finala de Mare Slem, dupa cea pierduta in 2019 la Roland Garros in fata lui Ashleigh Barty, dar nu castigase decat doua meciuri pe iarba in cariera sa pana la participarea la Wimbledon anul acesta.La randul ei, Ons Jabeur se afla in cautarea…

- Jucatoarea ceha Marketa Vondrousova (42 WTA) a castigat primul titlu de Mare Slem din cariera, impunandu-se sambata in finala turneului de tenis de la Wimbledon in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, in fata tunisiencei Ons Jabeur, a sasea jucatoare a lumii, informeaza AFP.Vondrousova, in varsta de 24…

- Tunisianca Ons Jabeur și jucatoarea ceha Marketa Vondrousova vor disputa finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce s-au impus, joi, in semifinale. Locul 6 in ierarhia tenisului WTA, Jabeur s-a calificat in finala dupa ce a invins-o pe belarusa Arina Sabalenka, locul 2 WTA, in trei seturi,…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce a trecut marti, in sferturile de finala, de poloneza Iga Swiatek, liderul mondial si principala favorita, in trei seturi, 7-5, 6-7 (5/7), 6-2. Elina Svitolina, la un moment dat…

- Elena Ribakina a castigat turneul WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale in valoare de 3.572.618 euro, in urma abandonului adversarei sale, ucraineanca Anhelina Kalinina, in cel de-al doilea set al finalei disputate sambata la Foro Italico. Ribakina a castigat primul set cu 6-4 si conducea cu…