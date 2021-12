Artistul columbian Maluma revine in Romania la patru ani de la ultimul sau show in țara noastra. Noul concert Maluma va avea loc la Romexpo, București, in aprilie 2022. Maluma revine in Romania pe 8 aprilie 2022. Concertul este programat sa aiba loc in București, la Romexpo, Pavilion Central A, și este inclus in Papi Juancho Maluma World Tour. Evenimentul a fost confirmat pe site-ul oficial al artistului. Maluma a concertat pentru prima oara in Romania in 2018. Evenimentul a avut loc pe 30 iunie, in prima zi a festivalului de muzica latino “El Carrusel“. In cadul evenimentului au cantat și Luis…