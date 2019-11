Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se raceste la nivelul intregii tari incepand de miercuri dupa-amiaza si se vor semnala precipitatii in special in partea de sud a tarii, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), scrie Agerpres.

- Doua surori s-au decis sa se tuneze din cap și pana in picioare și sunt identice acum! Unde mai punem la socoteala faptul ca acestea sunt gemene...rezultatul a fost unul așa cum și l-au dorit! Cu toate acestea, șocant nu este faptul ca cele 2 au cheltuit aproape 200.000 de euro pe operații estetice,…

- Toamna se pare ca vrea sa se instaleze și in termometre, nu doar in calendare! Temperaturile incep sa scada considerabil, iar in curand trebuie sa ne așteptam la zile tot mai reci și mai mohorate.

- Maine, in tara cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca se vor inregistra 12 grade, iar la Balți va fi cu unul mai mult. La Orhei vor fi 14, iar la Tiraspol se asteapta 16 grade. La Leova, Comrat si Cahul se vor inregistra 17 grade.