- Monica Gabor se mandrește cu reușitele fiicei sale, Irina, in Statele Unite ale Americii. Adolescenta este implicata in numeroase voluntariate care fac parte din domeniul sau de interes, fiind utile pentru viitorul ei profesional. In cadrul unei gale, a fost apreciata pentru meritele sale, menționandu-se…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta, vineri, distribuind o fotografie in care apare alaturi de ambasadorul SUA la Bucuresti, ca s-a alaturat romanilor care in aceste zile isi iau vize pentru Statele Unite, chiar daca nu intentioneaza sa calatoreasca in urmatoarea perioada, scopul demersului fiind de a cobori…

- Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, IHRD, una dintre prestigioasele Fundații din Statele Unite ale Americii, specializata in educația despre Holocaust, a oferit un grant de finanțare de peste 30.000 de dolari pentru dotarea Muzeului Memorial al Holocaustului din…

- Cardurile microSD obișnuiau sa fie cel mai popular accesoriu pentru un telefon inteligent; poate mai popular decat husele. Doar ca tehnologia a evoluat, iar smartphone-urile moderne vin cu sute de GB spațiu de stocare, unele atingand chiar și capacitatea de 1TB. Asta a știrbit mult din popularitatea…

- O adevarata veste buna din sectorul transporturilor pentru moldoveni. Primul zbor, practic direct, spre Statele Unite ale Americii va fi posibil din prima jumatate a anului 2024. {{723294}}O companie aeriana autohtona a introdus in sistemul de rezervari posibilitatea de achiziție directa a biletelor…

- Anul 2024 se anunța a fi un an plin de alegeri, cu aproximativ patru miliarde de oameni, adica aproximativ jumatate din populația lumii, care vor merge la vot in diverse țari precum India, Mexic, Statele Unite ale Americii, Rusia, Pakistan sau in Parlamentul European și multe altele.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți ca este increzator ca SUA nu-i va „trada” țara prin a reține ajutorul crucial promis și a propus mobilizarea a inca 450000-500000 de ucraineni in forțele armate, potrivit Reuters. „ Lucram foarte mult la acest lucru și sunt sigur ca Statele…

- Angajații Sectorului Poliției de Frontiera Cișmichioi au depistat un barbat, deținator al dublei cetațenii (RUS/USA) in varsta de 74 ani, care era anunțat in cautare de catre rudele sale, din Statele Unite ale Americii.