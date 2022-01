Supravieţuitorii Shoah condamnă comparaţia restricţiilor anti-Covid cu Holocaustul Supravietuitorii Holocaustului condamna comparatia permanenta a masurilor luate pentru a limita raspândirea pandemiei de coronavirus cu suferintele poporului evreu în timpul Holocaustului, relateaza Agerpres.



Miscarea pentru combaterea antisemitismului (CAM) a publicat joi un raport care documenteaza trivializarea tot mai accentuata în mediul online a Holocaustului în ultimii doi ani.



De la începutul lui 2020, peste 60 de milioane de comentarii online care au legat masurile de combatere a pandemiei de terminologia Holocaustului au fost înregistrate.



Sursa articol: hotnews.ro

