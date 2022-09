Stiri pe aceeasi tema

- Datele comunicate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale arata ca 683.527 de hectare de culturi au fost afectate de seceta din acest an. Graul și Porumbul au fost culturile calamitate predominant, potrivit datelor, noteaza Agerpres . Principalele culturi de toamna afectate sunt: grau si triticale…

- Suprafata agricola afectata de seceta a ajuns, joi, la 630.378 de hectare, in 37 de judete si in Capitala, potrivit Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Judetele care au raportat culturi afectate de seceta sunt: Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Calarasi,…

- Judetele care au raportat culturi afectate de seceta sunt: Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Meh

- Suprafata agricola totala afectata de seceta s-a extins la 462.059 hectare (ha) in 35 de judete si zona municipiului Bucuresti, in crestere cu 4.629 hectare fata de raportarea de joi, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Principalele culturi afectate sunt: grau si triticale…

- Let’s Do It, Romania! Organizeaza, anul acesta, Ziua de Curațenie Naționala pe 17 septembrie, impreuna cu alte 190 de țari, unite intr-o misiune comuna: o lume cu mai puține deșeuri. Din 2010 pana in prezent, peste 2 milioane de voluntari au participat la acțiunile și proiectele asociației Let’s Do…

- La Complexul de agrement de la Balta „Zatun”, situata pe malul Dunarii, in apropierea Galațiului, va avea loc pe 28 iulie cea de a patra ediție a „Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Persoanele cu Deficiente de Vedere”. Pentru mulți pare incredibila știrea organizarii unei astfel de competiții,…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de canicula, cu temperaturi de pana la 41 de grade Celsius, valabila duminica in 15 județe din sudul țarii. Potrivit ANM, sunt vizate județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dambovița, Giurgiu, Ilfov, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași…

- Meteorologii anunta ca valul de caldura si disconfortul termic vor persista in toate regiunile, pana marti, fiind emis Cod galben pentru zonele de campie si de podis, dar si Cod portocaliu pentru zonele joase din vestul si nord-vestul tarii. Duminica, vor fi ploi si furtuni in mai multe regiuni,…