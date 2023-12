Stiri pe aceeasi tema

- Vascul este cunoscut ca aduce prosperitate și belșug in locuința. Multe cupluri se saruta sub aceasta planta, deoarece exista mai multe tradiții moștenite dintr-o generație in alta. Se spune ca indragostiții au parte de un nou inceput impreuna, iar anul ce vine va fi unul plin de speranța pentru ei.

- Orele dinaintea zilei de 1 ianuarie 2024 vor da tonul noului an. Fiecare iși face un bilanț de bune și rele și ne bucuram impreuna ca am trecut peste toate. Și ca sa ne asiguram ca noul an va fi bun, iata ce sa nu faci in noaptea de Revelion 2024. Aceste lucruri atrag saracie, […] The post Ce sa nu…

- Daca Craciunul a trecut, cei mai mulți se gandesc acum la noaptea dintre ani, un eveniment mult așteptat inca din primele zile ale lunii decembrie. Ei bine, pentru ca ne mai despart doar cateva zile de anul 2024, gospodinele au trecut la treaba și au inceput deja sa iși planifice lista cu ingredientele…

- In noaptea dintre ani, in centrul Piteștiului va fi organizata, ca de obicei, o petrecere in aer liber, organizata de Primaria Municipiului Pitești, prin Centrul Cultural Pitești. De la ora 22:00 pana la ora 24:00, DJ Project, urmați de Viorica și Ionița de la Clejani, alaturi de Taraful Clejanilor,…

- Ministrul german de interne, Nancy Feather, a declarat ca se teme de o repetare a dezordinilor din noaptea de Anul Nou și a atacurilor asupra serviciilor de urgența din Berlin și din alte orașe. Dupa cum scrie "Adevarul european", ea a facut aceasta precizare intr-un comentariu pentru grupul media RND,…

- Vladuța Lupau are concerte pe banda rulanta și nu sta deloc rau la capitolul finanțe. Artista nu canta pe bani puțini, iar de sarbatori lucrurile se schimba radical. Vladuța Lupau lipsește de acasa in noaptea dintre ani, de langa soț și copil, dar are grija sa recompenseze cumva aceste ore petrecute…

- Alexia Eram a vorbit despre compromisurile pe care le face in relația amoroasa cu Mario Fresh, pentru ca toate lucrurile intre ei sa fie bune. Fiica Andreei Esca va petrece noaptea dintre ani intr-un loc cu totul neașteptat. „Unde stai de Revelion? In duba!”. Foto Alexia Eram și Mario Fresh, impreuna…

- Finalul lui 2023 se apropie cu pași repezi, iar noaptea dintre ani este, pentru mulți romani și nu numai, un moment foarte important. Astfel, unele persoane țin cont, de Revelion, de o mulțime de superstiții și tradiții.