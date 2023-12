Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca daca prima persoana care intra in casa, dupa ora 24 a noului an, este barbat, atunci vei avea un an plin de noroc, in schimb, daca femeia intra prima in casa, Anul Nou va fi plin de ghinion. In ultima zi din an, dar si in prima zi a Anului Nou, este bine sa nu aruncam nimic din casa – nici…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a transmis, intr-o postare pe Facebook, un apel la responsabilitate fața de cei dragi și fața de animalele de companie, mai ales in noaptea de Revelion. „Am și eu acasa animale care se sperie de zgomotele puternice. Artificiile și petardele fac…

- Trecerea in Noul An 2024 este marcata in toata lumea de anumite ceremoniale care cuprind obiceiuri, traditii ori datini din vechime, a caror semnificație straveche este tocmai aceasta: invocarea unui timp al innoirii și al refacerii. Noaptea dintre ani este sarbatorita in intreaga lume, dar in mod diferit…

- Romanii au o sumedenie de superstiții legate de Anul Nou. Acum, ca cea mai așteptata petrecere se apropie, trebuie sa știi și ce ar trebui sa faci in noaptea dintre ani, pentru a-ți merge bine tot anul, dar și ce sa nu faci, ca sa te ferești de ghinioane. Sunt foarte multe superstiții de Anul Nou, iar…

- O inchisoare din statul Santa Catarina din Brazilia este supravegheata de un stol de gaște. Imagini devenite virale pe retelele de socializare arata cum acestea patruleaza in perimetrul inchisorii. De obicei, personalitațile publice, in special șefii de stat, mențin un nivel de confidențialitate din…

- In tradiția creștin-ortodoxa, sarbatoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, impreuna cu toate Puterile Cerești, este o zi de sarbatoare importanta. Este cunoscuta și sub numele de Sarbatoarea Arhanghelilor sau Sinaxa Sfinților Arhangheli. Termenul sinaxa („synaxis”) se refera la o adunare sau…