Stiri pe aceeasi tema

- Nou An Chinezesc incepe, sambata, 10 februarie, lumea intrand in Anul Dragonului de Lemn. Dragonul este cel de-al 5-lea animal din ciclul de 12 ani al semnelor zodiacale chinezesti, venind dupa Iepure si inaintea Sarpelui. Anii recenti ai Dragonului includ 2024 (anul acesta), 2012, 2000, 1988, 1976,…

- Pe 1 ianuarie, prima zi din Noul An, credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat „pazitor de duhuri rele”. In aceasta zi, potrivit tradiției, e bine sa versi vin pe masa,…

- Simboluri, colinde si obiceiuri pagane marcheaza, in datina romaneasca, ultima zi a anului vechi si prima a celui nou. In Muntenia se umbla cu capra, in Moldova cu ursul, „mascatii” sunt in Bucovina, iar in noaptea dintre ani se pun vasc, struguri si smochine pe masa, pentru belsug. Perioada cuprinsa…

- In noaptea de Revelion se schimba vechiul cu noul, anul „batran” este inlocuit cu unul nou, „tanar”, iar dorintele pentru bunastare, fericire si sanatate se regasesc in cazul fiecaruia dintre noi. In Romania sunt cateva superstiți din batrani, care trebuie respectate cu sfințenie. Obiceiuri, traditii,…

- Agneta si Pantelimon Gheorghita Tufa, cei doi soți originari din Carei arestați preventiv pentru ca și-ar fi batut in mod repetat copilul in varsta de doi ani, sunt simpatizanți ai partidului AUR. Agneta Tufa a scris pe rețeaua sociala Facebook ”Capul sus oameni de AUR! LA LUPTA!!!”, in timp ce soțul…

- Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, si liderul AUR George Simion au avut o disputa vineri seara, la Digi 24. Ciolacu l-a intrebat pe liderul AUR cat timp va mai spune neadevaruri despre el si familia sa si l-a avertizat ca s-ar putea decide la randul sau sa spuna adevaruri care il vizeaza, in replica,…

- Rusia avertizeaza ca „utilizarea avioanelor tactice de lupta F-16 de pe teritoriul” Romaniei, Slovaciei și Poloniei „va fi considerata de Moscova drept participare a acestor tari la conflictul din Ucraina si va obliga Rusia sa ia masuri adecvate”, relateaza News.ro. Purtatoarea de cuvant a ministerului…

- In Horoscopul Chinezesc, 2024 ne aduce fața in fața cu magnificul Dragon de Lemn. Pregatiți-va pentru un an transformator plin de autoritate, prosperitate și o nota de mistic! In tapiseria Zodiacului chinezesc, 2024 se desfașoara ca Anul Dragonului de Lemn, o perioada simbolizata de creștere, progres…