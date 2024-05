Turcia suspendă relațiile comerciale cu Israelul Turcia suspenda relațiile comerciale cu Israelul. Turcia a suspendat joi relatiile sale comerciale cu Israelul, dupa ce a restrans deja exporturile catre aceasta tara in aprilie, ca raspuns la razboiul din Fasia Gaza, a anuntat Ministerul turc al Comertului, scrie AFP . „Exporturile si importurile in legatura cu Israelul au fost suspendate”, a indicat ministerul, marcand o noua etapa in deteriorarea relatiilor dintre cele doua tari. „Turcia va aplica in mod strict aceste noi masuri pana cand guvernul israelian va autoriza un flux neintrerupt de ajutoare umanitare spre Fasia Gaza”, a adaugat ministerul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

