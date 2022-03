Supermarketurile fac apel la 'chibzuința' românilor: 'Să nu achiziţioneze mai multe alimente decât cantităţile necesare consumului zilnic' Marile retele comerciale solicita consumatorilor sa abordeze o atitudine responsabila si sa nu achizitioneze mai mult decat cantitatile necesare consumului zilnic, astfel incat sa evite sa transforme stocurile acumulate individual intr-un caz nejustificat de risipa alimentara si pentru a putea ca fiecare cetatean sa aiba acces nemijlocit la produsele de baza. Comunicatul vine in contextul in care, pe fondul razboiului din Ucraina și a creșterii prețurilor, romanii au inceput sa-și faca stocuri de alimente, in special ulei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

