- Un barbat de 48 de ani din Deva a fost injunghiat miercuri, 9 iunie, in fața Spitalului Județean aflat in același oraș, in urma unui conflict spontan cu un tanar de 38 de ani, relateaza Press Alert.Cei doi barbați s-au luat la cearta in fața Spitalului Județean Deva dintr-un motiv necunoscut inca, iar,…

- Doi barbați sunt banuiți ca au furat din mai multe biserici bani, vin liturgic și o cruce. Furturile au avut loc timp de trei zile in zona Caransebeș, informeaza Mediafax. Potrivit IPJ Caraș-Severin, doi barbați de 23 și 29 de ani sunt banuiți de comiterea mai multor furturi și tentative de…

- La data de 27 aprilie, doi barbați banuiți de comiterea infracțiunilor de șantaj și talharie au fost reținuți, in urma unei acțiuni de prindere in flagrant delict și efectuarii a trei percheziții domiciliare, realizate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului…

- Un nou caz de lipotimie postvaccinare a fost raportat miercuri, la un centru din Slatina, cel de-al treilea inregistrat in ultimele doua saptamani in judetul Olt in urma administrarii vaccinului anti-COVID, potrivit informatiilor transmise de Directia de Sanatate Publica (DSP) Olt. In toate…

- Sase barbati au fost retinuti pentru furt calificat. Acestia ar fi sustras dintr o societatea comerciala din comuna Poarta Alba mai multe anvelope si jante.Urmare a cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de furt calificat, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia…

- Doi barbati participanti la protestul organizat la Craiova fata de restrictiile anti-COVID au fost dusi la sectia de politie, dupa ce intre acestia a avut loc o altercatie. Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Craiova și jandarmi din cadrul I.J.J. Dolj, in timp ce asigurau ieri masurile de ordine…

- Doi barbati, de 21 si 25 de ani, din judetul Hunedoara, au fost prinsi de politistii lugojeni dupa ce au incercat sa fure catalizatorul unei masini. Indivizii au fost blocati de politisti la intrarea in Lugoj, anunta IPJ Caras- Severin. “Cei doi au fost surprinsi in timp ce ar fi incercat sa sustraga…

- Astazi, in jurul orei 20:20, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata cu privire la faptul ca intr-un bloc de locuințe din satul Pricaz, comuna Turdaș, a avut loc un scandal in care au fost implicate mai multe persoane. Ca urmare a sesizarii, la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje…