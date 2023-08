Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiesti a invins-o pe FC U Craiova cu scorul de 4-3 (2-1), vineri seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 6-a a Superligii de fotbal.Petrolul a reusit a treia sa victorie consecutiva, una spectaculoasa, prin golurile marcate de Christian Irobiso (4, 60), Jair (12) si Alexandru…

- Petrolul ramane fara victorie și dupa cea de-a treia etapa a noului sezon, ba, mai mult, a cunoscut, pentru prima data in acest campionat, și gustul infrangerii! Chiar pe „Ilie Oana”, in confruntarea cu FC Voluntari, incheiata cu victoria oaspeților, scor 2-0! Dupa doua etape bunicele, in care a ratat…

- Maine incepe la Craiova Theater Networking Talents 2023. Ce de-a V-a ediție a Festivalului Internațional al Tinerilor Regizori Theater Networking Talents (TNT) se va desfașura anul acesta in perioada 4-7 iulie, la Craiova. Spectacolele vor fi prezentate in cadrul unui showcase format din producții ale…

- Zborurile de la Roma, Napoli, Pisa și Alghero din insula Sardinia spre București nu au fost anulate, dar vor avea intarzieri la decolare, potrivit unei corespondențe din Italia a Radio Romania Actualitați VEZI tabela plecari/decolari Otopeni Calatorii cu bilete spre Cluj-Napoca de la Roma, Veneția…

- O noua ediție a Taberei naționale de literatura, organizata de catre Cenaclul „Anotimpuri” al Casei de Cultura a Municipiului Lugoj, va avea loc, in perioada 21-25 iunie, la… hotelul „Padeșul” din Faget. Vor participa scriitori din Lugoj, Timișoara, Arad, Reșița, Oțelu Roșu, Sibiu, Cluj-Napoca,…

- La finalul acestei saptamani, cei mai buni specialisti pe tratarea cancerului din Romania vor participa la o conferinta nationala, timp de doua zile, 23 – 24 iunie, in care vor dezbate cele mai noi si eficiente solutii pentru a ingriji pacientii cu melanom (cancer de piele). Manifestarea poarta numele…

- Decizia lui Istvan Kovacs de a-l elimina pe capitanul lui FCU Craiova, Juan Bauza, in barajul de Conference League de la Cluj Napoca cu CFR Cluj, terminat cu scorul 1-0 pentru gazde, a provocat un imens scandal. Arbitru FIFA a fost atacat de oficialii olteni și criticat de foști arbitri pentru prestația…

- ”Grupul de firme care detine brandul de clinici dentare Life Dental Spa, cu 11 locatii in Romania, specializate in tratamente cu laser, a inregistrat o dublare a cifrei de afaceri in ultimul an, la peste 10 milioane de euro, iar planurile pentru anul in curs vizeaza o consolidare a prezentei la nivel…