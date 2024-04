Stiri pe aceeasi tema

- FC Botoșani - FCU Craiova 4-1. Aurelian Chițu (33 de ani), atacantul oltenilor, a rabufnit la finalul partidei și a lansat un atac dur la adresa „centralului” Iulian Calin, dupa greșelile de arbitraj comise. Chițu a fost eliminat in minutul 70 dupa ce a vazut doua cartonașe galbene in decurs de 5 minute.…

- Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, a prefațat meciul cu FCSB, programat duminica, ora 20:00, in etapa 27 a Superligii, și a comentat situația echipei lui, revenita pe ultima poziție in Superliga. Dupa doua egaluri consecutive, FC Botoșani a revenit pe ultima poziție in Superliga, cu 20…

- FCU Craiova l-a transferat pe fundașul stanga Andrei Dragu (24 de ani) de la FC Botoșani, jucator cu 18 apariții in acest sezon. In exclusivitate pentru GSP.ro, Valeriu Iftime, finanțatorul clubului molovean, a dezvaluit culisele mutarii. Seara trecuta, cu mai puțin de o ora inaintea finalului de mercato…

- Conducerea UTA a convocat luni, ora 16:00, cu doar o ora inaintea duelului de campionat cu FC Botoșani, Adunarea Generala a membrilor, subiectul fiind excluderea Suporter Club UTA (SCU) din cadrul clubului! Astfel, clubul aradean dorește sa se scindeze de asociația care deține marca UTA din 2008, atunci…

- Cu 3 victorii in ultimele 5 meciuri din Superliga, FC Botoșani face tot posibilul pentru a se salva miraculos de la retrogradare. Valeriu Iftime, finațatorul moldovenilor, este aproape sa realizeze un transfer interesant prin aducerea atacantului italian Francesco Margiotta (30 de ani) de la Sestri…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul rundei cu numarul 24 din Superliga. Capul de afiș este ținut de duelul dintre liderul FCSB și campioana Farul. Runda cu numarul 24 din Superliga progremeaza dueluri interesante. Incepe tare inca de vineri, 2 februarie, cu un derby al Moldovei, FC Botoșani…