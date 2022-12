Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova nu a pierdut doar doua puncte in meciul cu Rapid, din Giulesști, ci și-a „pierdut“ și capitanul pentru o buna perioada de timp. Inca din minutul 70 al partidei Nicușor Bancu a acuzat dureri la ligamente, dar a crezut ca nu-i nimic serios și a continuat lupta cu bucureștenii. In…

- Universitatea Craiova a fost la un pas de victorie in Giulești, dar a trebuit sa se mulțumeasca doar cu un punct obținut contra Rapidului. La finalul partidei, tehnicianul Științei, Mirel Radoi, a analizat cele petrecute pe teren și a ramas cu regretul ca alb-albaștrii nu au știut sa gestioneze momentele…

- Universitatea Craiova a reusit sa „lege“ patru victorii consecutive, trei in campionat si una in Cupa, si este hotarata sa continue numaratoarea. Pentru Stiinta urmeaza un joc aparent usor privind clasamentul, cu Universitatea Cluj, locul 11 in Superliga , dar dificil daca analizam jocul „sepcilor rosii“…

- Universitatea Craiova și FC Voluntari au remizat, scor 1-1, vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-un meci care a „deschis“ etapa 12 din Superliga. La finalul disputei din Banie, antrenorul Științei , Mirel Radoi, și-a aratat nemulțumirea fața de scorul afișat pe tabela, considerandu-l neconform…

- Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 , duminica seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, impotriva FCSB-ului, și a urcat pe locul 4 in Superliga. Golurile au fost marcate de Bogdan Mitrea (’32 – penalti) și Razvan Oaida (’66 – autogol), pentru olteni, respectiv Andrea Compagno (’45+6 – penalti), pentru…

- Universitatea Craiova va avea parte de un meci tare, duminica seara, de la ora 21.30, pe stadionul Ion Oblemenco. In Banie va poposi FCSB, vicecampioana Romaniei si una dintre pretendentele la titlu si din acest an. Partida va conta pentru etapa a 11-a din Superliga. In cadrul unei conferinte de presa,…

- CS Universitatea Craiova a obținut luni o victorie foarte importanta impotriva echipei Farul Constanța, scor 4-3, in etapa a noua din SuperLiga. In meciul de la Severin (pe stadionul „Ion Oblemenco este schimbat gazonul), trupa lui Mirel Radoi a revenit dupa ce a fost condusa cu 3-1.