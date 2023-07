SuperCote pentru un trofeu istoric la SuperEURO Under 21!

Stiri pe aceeasi tema

- Semifinale EURO U21 | Anglia – Spania este marea finala! Ultimul act va avea loc sambata seara, pe Adjarabet Arena din Batumi. Cele doua semifinale au fost castigate fara drept de apel de Anglia si Spania. In primul meci al zilei, englezii au castigat cu 3-0 confruntarea cu Israel, in timp ce Spania…

- ​Turneul final european rezervat celor mai bune echipe Under 21 de pe Batranul Continent iși va desemna, in acest weekend, cele patru formații care se vor califica in semifinale și vor lupta apoi pentru marele trofeu. Spania, Franța și Anglia pleaca din postura de favorite la accederea in careul de…

- ​Miercuri au avut loc ultimele meciuri din faza grupelor de la Campionatul European Under 21 gazduit de Romania și Georgia, iar victorii au obținut Anglia, Israel (Grupa C / Batumi și Kutaisi), Franța și Norvegia (Grupa D / Cluj-Napoca).

- Anglia U21 - Germania U21, meci contand pentru Grupa C a Campionatului European, este programat, miercuri, 28 iunie, de la ora 19:00, pe Adjarabet Arena din Batumi, si va fi transmis in direct de TVR 1.

- Selectionata Spaniei, cvintupla campioana europeana de tineret, a castigat Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia, dupa ce a smuls egalul cu Ucraina, 2-2, marti seara, pe Stadionul Giulesti din Bucuresti, informeaza Agerpres.Ucraina a condus de doua ori, dar ibericii…

- Astazi se vor desfașura primele partide de la Campionatul European de tineret care se desfașoara in aceasta perioada in Romania (București și Cluj) și Georgia (Tblisi, Kutaisi și Batumi). Cel mai interesant duel se va juca de la ora 21:45, cand Franța va intalni Italia, intr-un duel al orgoliilor. In…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de selectionata Spaniei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul Steaua din capitala, in primul sau meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia.Spania, una dintre favoritele la castigarea trofeului, s-a impus fara…

- Campionatul European de fotbal Under-21 va fi organizat in acest an in Romania si Georgia, intre 21 iunie si 8 iulie.Turneul reuneste 16 echipe, impartite in patru grupe de cate patru, dintre care doua sunt gazduite de Romania (Bucuresti si Cluj-Napoca), iar doua de Georgia (Tbilisi, Batumi si Kutaisi),…