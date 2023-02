Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Hans-Holger Albrecht este fratele Ursulei von der Leyen, prima femeie care a devenit presedinte al Comisiei Eurpene, dar Hans-Holger Albrecht a urmat o cale complet diferita: a preferat sa intre in afaceri. Tatal sau, Ernst Albrecht, era deja un proeminent politician. Iar pentru a scapa de…

- ”Superbet Group anunta numirea lui Hans-Holger Albrecht in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, mandatul sau urmand sa inceapa pe 28 februarie 2023. Aceasta decizie confirma intentia Grupului de a se lista, in urmatorii ani, pe o piata internationala de capital, in conformitate…

- ”Profitul net al Grupului BRD s-a ridicat la 1,337 miliarde lei fata de 1,319 miliarde lei in 2021. Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a fost de 15,9% (13,4% in 2021). Pozitia de capital a BRD este solida, cu o rata de adecvare a capitalului de 20,9% la nivel individual la finalul lunii decembrie…

- Vineri, 13 ianuarie, ministerul rus al Apararii a transmis ca forțele sale au preluat controlul asupra orașului Soledar, declarația venind la cateva ore dupa ce Ucraina a spus ca forțele sale inca rezistau in orașul minier dupa o noapte „fierbinte” de lupte . UPDATE 13:42 La puțin timp dupa anunțul…

- Sforarul șef al Ministerului Transporturilor, Bogdan Mindrescu a mai ”țesut” un aranjament la Registrul Auto Roman (RAR), acolo unde taie și spanzura de vreo cinci ani. Alina Gorghiu și-a impus colegul de partid la RAR PUTEREA a semnalat faptul ca Registrul Auto Roman a ajuns jucaria preferata a doi…

- Trupele ruse fac o noua incercare de a avansa spre micul oraș Soledar, situat in apropiere de Bahmut, in regiunea ucraineana estica Donețk, a anunțat luni, 9 ianuarie, ministrul adjunct al apararii din Ucraina, Hanna Maliar, potrivit CNN și Sky News . „Dupa o incercare (anterioara) nereușita de a cuceri…

- Daca și tu te afli printre persoanele care nu știu ce sa faca cu bradul uscat la finalul sarbatorilor, acum ai o soluție. Poți aduce bradul in perioada 5 – 15 ianuarie 2023 in magazinele Leroy Merlin, indiferent de unde l-ai achiziționat anterior, iar gestul tau va fi rasplatit cu un voucher de cumparaturi.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca se intrevad sanse de reusita pe front. "Ne pregatim pentru diferite variante de actiuni ale statului terorist, vedem intentiile sale. Si vom raspunde", a sustinut el. Zelenski a avertizat ca in perioada sarbatorilor teroristii rusi ar putea deveni…