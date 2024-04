Rachete ruseşti au lovit vineri depozite de cereale şi alimente din portul Pivdenni, în regiunea Odesa ”… au lovit portul maritim Pivdenni. Mai multe rachete au lovit facilitati portuare, nu numai ucrainene, ci si din Singapore”, a spus Zelenski intr-o adresa virtuala adresata Consiliului NATO-Ucraina. Ministerul Ucrainei pentru Restaurare, intr-o postare pe aplicatia de mesagerie Telegram, a declarat ca atacul ”a distrus depozitele si bunurile agricole care erau destinate exportului in Asia si Africa”. Guvernatorul regional a declarat ca o persoana a fost ranita in atac, in timp ce comandamentul militar din sudul Ucrainei a spus ca atacul a starnit incendii. Canalele locale Telegram au distribuit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

