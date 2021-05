Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Sectorul Politiei de Frontiera Galati au depistat si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Jaguar, care figureaza in bazele de date ca fiind semnalat furat din Marea Britanie. „In data de 21 mai a.c., in jurul orei 13.00, politisti…

- Traficul este oprit sambata dimineața pe DN1, in județul Bihor, dupa ce o mașina a intrat intr-un stalp, care a cazut pe șosea. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, pe DN1 Cluj-Napoca - Oradea, in zona localitații Topa de Criș, județul Bihor, șoferul…

- O autoutilitara care transporta vaccinuri anti-COVID a fost implicata in aceasta dupa amiaza intr-o tamponare, la Poșta Calnau. Mașina cu vaccinuri a fost lovita chiar de autospeciala de jandarmi, care se afla in convoiul ce asigura protecția serurilor. Masina cu vaccinuri care se indrepta spre Iași…

- O masina care transporta vaccinuri anti-COVID a fost implicata, luni, intr-o tamponare pe DN 2 (E85), in comuna Posta Calnau din judetul Buzau, fiind lovita usor de un autovehicul al Jandarmeriei, parte din convoi. Incarcatura nu a fost afectata, astfel ca autoutilitara si-a continuat drumul spre…

- 11 persoane au fost implicate intr-un accident rutier, vineri dimineața, in urma impactului dintre un microbuz și o mașina, in Lețcani, județul Iași. Mai multe echipaje ISU Iași sunt trimise la fața locului, transmite Mediafax. Potrivit ISU Iași, in accidentul de la Lețcani este implicat un…

- Soferul autovehiculului a suferit mai multe leziuni, fiind transportat, in stare constienta, la spital. Mecanicul locomotivei a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Un accident feroviar s-a produs marti, 9 noiembrie, in jurul orei 10,00, la ieșirea din municipiul Tecuci. ”Un barbat, de…

- Șase angajați ai companiei Ropharma și stareța unei manastiri din județul Bihor au fost condamnați, in toamna anului trecut, la pedepse cu suspendare intr-un dosar de spalare a banilor. Ancheta a fost instrumentata de procurorii DIICOT, sentința venind dupa șapte ani de procese. Pe 23 februarie, dosarul…