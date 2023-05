Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a propus, guvernului sa organizeze anul viitor Jocurile BRICS (Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud), ca alternativa la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, informeaza AFP. Putin i-a dat termen pana la 1 iulie premierului Mihail Misustin pentru a prezenta propuneri in acest sens, conform administratiei prezidentiale.Acest subiect ar […] The post Suparat ca rușii au interzis la competițiile sportive internaționale, Putin iși face propria Olimpiada: Jocurile BRICS appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…