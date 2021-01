Sunteți amatori de drone? De la 1 ianuarie s-au impus noi reguli Persoanele care dețin o drona trebuie sa știe ca de la 1 ianuarie 2021 vor trebui sa respecte noi reguli atunci utilizeaza acest dispozitiv. Reglementarile europene au intrat in vigoare in prima zi din noul an. Noile reguli se aplica in toate statele membre UE, dar și in Norvegia, Islanda și in Regatul Unit, conform BBC. Noi reguli de la 1 ianuarie De acum chiar și dronele de dimensiuni mici vor trebui inregistrate la autoritatea aviatica. Toate dronele care pot transfera o energie cinetica mai mare de 80 jouli la impactul cu o persoana trebuie inregistrate. Dronele vor fi de acum imparțite in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

