- „Astazi, de asemenea, am luat decizii care vor imbunatati si vor creste nivelul de tranzit al granelor prin Romania. Ca sa va dau un ordin de marime, in luna august s-au tranzitat prin Romania in jur de 2,5 milioane de tone de grane, mai mult, chiar, peste 2,5 milioane de tone. Nivelul la care ne dorim…

- „Desigur, nimeni nu se așteapta ca NATO sa invoce articolul 5 și sa intre in razboi cu Rusia din cauza unei tinichele cazute pe un camp romanesc. Nu este cazul. Rusia iși permite sa foloseasca spațiul aerian al Romaniei și al altor vecini pentru a lansa atacuri cu rachete asupra Ucrainei pentru un singur…

- NATO nu are niciun indiciu ca fragmentele de drona gasite pe teritoriul Romaniei au fost cauzate de un atac intenționat lansat de Moscova impotriva țarii noastre, a declarat joi șeful alianței, Jens Stoltenberg, informeaza Reuters. „Nu avem nicio informație care sa indice un atac intenționat din partea…

- ”Romania a informat aliatii NATO despre faptul ca a gasit pe teritoriul sau resturi de la o posibila drona in cadrul reuniunii de miercuri a Consiliului Nord-Atlantic, iar aliatii si-au exprimat o puternica solidaritate cu Romania, transmite purtatorul de cuvant al NATO, Dylan White. Autoritatile romane…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, ca in cazul in care se confirma ca elementele gasite pe teritoriul Romaniei provin dintr-o drona ruseasca, o astfel de situatie ar fi complet inadmisibila si o violare grava a suveranitatii si integritatii teritoriale a Romaniei, stat aliat NATO. „Inainte…

- Ministrul Apararii Naționale , Angel Tilvar, a reiterat ca dronele rusești folosite de Moscova in atacurile asupra porturilor ucrainene Izmail și Reni nu au ajuns pe teritoriul țarii noastre, intr-un interviu acordat AGERPRES . AGERPRES: Domnule ministru, Ministerul Apararii Nationale a negat faptul…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a declarat marți, 5 septembrie, pentru Agerpres, ca antrenamentele propriu-zise ale piloților ucraineni la Baza 86 Aeriana Borcea vor incepe doar dupa semnarea acordurilor, adica nu mai devreme de sfarsitul anului.Intrebat daca exista o perspectiva de timp cand piloții…