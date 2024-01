Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința de presa, liderul PSD Radu Moldovan a precizat ca partidul sau nu a desemnat oficial niciun candidat. La Primaria Bistrița sunt luați in calcul 4 potențiali candidați, iar primarii in exercițiu din județ pornesc cu prima șansa la candidatura. Președintele PSD Bistrița-Nasaud, Radu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Oradea, ca decizia recenta a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in cazul Colegiului reformat din Aiud opreste si pune in dificultate cultele religioase de a obtine si a intra in posesia proprietatilor confiscate…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seara, 18 decembrie, la Digi24, ca autoritațile trebuie sa caute responsabilii pentru tragedia de la Odorheiu Secuiesc, unde un elev a murit și alți trei au fost raniți, dupa ce cladirea internatului s-a prabusit parțial. „De cateva zile se lucreaza…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Slatina, ca nu s-a luat o decizie la nivel de partid cu privire la candidatura sa la prezidentiale, el subliniind insa ca nu se da inapoi de la nicio responsabilitate si ca „nu poti sa ceri unui partid sa vina sa castige alegerile si presedintele…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Slatina, ca nu s-a luat o decizie la nivel de partid cu privire la candidatura sa la prezidentiale, el subliniind insa ca nu se da inapoi de la nicio responsabilitate si ca „nu poti sa ceri unui partid sa vina sa castige alegerile si presedintele…

- PSD demareaza planul pentru spargerea fiefului PNL: ‘Ne intereseaza asta in primul rand!’Social-democrații se pregatesc pentru a „rupe” poate cel mai puternic fief PNL! E vorba de județul Cluj, condus de liberali (Alin Tișe la Consiliul Județean și Emil Boc la Primarie). Liderul PSD Cluj, Vasile Dincu,…

- In Ucraina este in vigoare legea marțiala, iar ea interzice alegerile, dar președintele Zelenski ar fi luat in calcul posibilitatea de a invoca prevederi speciale pentru a le organiza – o schimbare de legislație și asistența externa pentru a contribui la finanțarea procesului. El iși exprimase intenția…

- Peste 38% dintre alegatorii din Republica Moldova s-au prezentat, duminica, pana la ora 18.00, la scrutinul pentru alegerea primarilor si consilierilor locali, arata datele centralizate de Comisia Electorale Centrale (CEC). Potrivit acestora, din totalul celor 2.760.930 de alegatori inscrisi in listele…