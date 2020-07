Stiri pe aceeasi tema

- Cifre alarmante au fost inregistrate in Romania, in ultimele 24 de ore, cand au fost confirmate nu mai puțin de 555 de cazuri noi, iar cele mai multe dintre acestea au fost semnalate in județul Dambovița.

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta a fost ajutat in lupta contra COVID 19 de mai multe firme si de catre MAI Doua firme private au donat baniVietile ni s au schimbat odata cu primul caz confirmat de COVID 19 in Romania. Masti, dezinfectant si izolare au fost, probabil, cele mai utilizate…

- Pandemia de coronavirus a produs schimbari majore in spitalele din Romania. Sali de operații au devenit depozite, unii medici au trecut de la chirurgie la tratarea unei boli infecțioase foarte noi și foarte grave in timp ce pacienții care nu au noul coronavirus așteapta sa poata merge la spital.

- Ultima saptamana, COVID-19 a evoluat exploziv in Romania, iar numarul noilor infectari l-a depasit net pe cel al vindecarilor. Din analiza datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica rezulta ca trei judete detin suprematia la numarul de noi infectari, acestea inregistrand in total aproape o…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 14 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.999 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.719au fost declarate vindecate și externate Pana sambata, Pana astazi, 13 iunie, pe teritoriul…

- Crește numarul cazurilor COVID 19 din Romania, in condițiile in care au fost raportate 238 de noi infectari de ieri pana azi, dintre care peste un sfert s-au inregistrat in București. Este cel mai mare numar de cazuri raportare in 24 de ore dupa relaxarea restricțiilor.

- Au trecut doua luni de cand pe teritoriul Romaniei a fost confirmat primul caz de COVID-19, iar evoluția epidemiei a ajuns intr-un moment-cheie: fie se aplatizeaza curba cazurilor, scenariul dorit de toata lumea, fie vom inregistra un varf epidemiologic brusc, ceea ce risca sa puna la incercare sistemul…

- Autoritațile au raportat in ultimele 24 de ore 321 de cazuri noi de infecții cu coronavirus și 339 de persoane declarate vindecate. Este prima data cand bilanțul vindecarilor este favorabil imbolnavirilor cu COVID-19. In total, sunt 2.817 de persoane care s-a vindecat și au fost externate.Pana astazi,…