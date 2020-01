Sunt sanse ca piata alimentara din Negresti sa fie terminata in acest an Primaria Negrești și-a propus ca in acest an sa finalizeze noua piața agroalimentara a orașului, ceea ce ar presupune un efort financiar de doua milioane de lei. Piața din Negrești ar putea deveni funcționala in acest an. Cel puțin așa și-au propus autoritațile locale, dupa mai bine de un cincinal in care lucrarile mai mult au stagnat decat sa inainteze. Citeste articolul mai departe pe vasluion.ro…

Sursa articol si foto: vasluion.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Maior, CEO al Techmatch a moderat evenimentul de lansare a startupului clujean, ce a avut loc miercuri, 4 Decembrie, in Cluj-Napoca. Intr-un mediu prietenos și deschis conversațiilor informale, peste 30 de reprezentanți ai unor companii de top din Cluj-Napoca au aflat care este misiunea Techmatch…

- Hidroelectrica a propus Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) o solutie astfel incat piata de energie sa fie liberalizata de la 1 ianuarie, asa cum cere legislatia europeana, dar, in acelasi timp, fara ca electricitatea pentru populatie sa se scumpeasca. "Ca urmare a invitatiei…

- ■ luna aceasta este un singur curs de calificare, in ocupatia de tinichigiu carosier, unde se pot inscrie 14 doritori ■ Piata cursurilor de reconversie profesionala pentru someri este destul de slaba si numai in citeva luni de la inceput anului au fost ceva mai multe sanse. In luna noiembrie, numai…

- Ministrul propus al Muncii vrea majorarea contribuțiilor la Pilonul II. “Pilonul I de pensii are un deficit ingrijorator” Ministrul propus al Muncii, Violeta Alexandru, spune ca viitorul Guvern vrea majorarea contribuțiilor la Pilonul II de pensii private și ca va iniția discuții cu administratorii…

- Salariul minim trebuie sa fie majorat pe baza unei formule obiective care sa puna accent pe productivitatea muncii si pe puterea economica reala, astfel incat stabilirea salariului minim sa fie ferita de calcule electorale, a declarat miercuri ministrul propus pentru Munca si Protectie Sociala, Victoria…

- Ministrul propus al Muncii vrea majorarea contribuțiilor la Pilonul II. Ce spune despre salariile bugetarilor și pensiile din sistemul public Ministrul propus al Muncii, Violeta Alexandru, spune ca viitorul Guvern vrea majorarea contribuțiilor la Pilonul II de pensii private și ca va iniția discuții…

- Ministrul propus al Muncii, Victoria Violeta Alexandru, a declarat miercuri, in fata comisiilor reunite din Parlament, ca intentioneaza sa elimine supra-impozitarea contractelor de munca part-time si a subliniat ca nu se pune problema taierii de pensii si salarii, scrie Agerpres. "Vom elimina…

- "Vom elimina supra-impozitarea contractelor de munca part-time. Nu taiem pensii si salarii. As vrea sa pun punct avalansei de informatii pe aceasta tema. Sunt un om responsabil si nu fac afirmatii pentru a avea un castig politic. O spun cu toata fermitatea: oamenii trebuie sa stie de la noi ca ne…