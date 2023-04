Stiri pe aceeasi tema

- Show total in ediția 10 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 17 aprilie 2023. Bogdan Jurubița a pașit in platou pentru a-i surprinde pe chefi cu un adevarat spectacol, așa cum n-au mai vazut pana acum.

- Alexandru Gușa este singurul roman cu o centura verde la sushi. Chef Florin Dumitrescu a facut ochii mari cand a auzit ce a facut acesta in ediția 10 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 17 aprilie 2023.

- Petruț Cristian Arapu este tanarul de 19 ani care i-a impresionat pe chefi cu dezvaluirile pe care le-a facut. Concurentul a povestit prin ce situații a trecut ca sa iși poata urma pasiunea pentru gatit.

- In ediția 6 din sezonul 11, Chefi la cuțite, Andrei Mahala a venit sa ii surprinda pe jurați cu un preparat italian. Concurentul a pregatit melanzane parmigiana și a impresionat cu povestea lui. Andrei Mahala are 33 de ani și locuiește in Cluj-Napoca, insa pentru o buna perioada de timp a stat in Italia.

- Stelian Nistor a impresionat prin povestea sa de viața. Acesta a avut parte de un accident teribil și a fost nevoit sa stea imobilizat la pat timp de mai multe luni. Dupa ce și-a revenit, el a ales sa lucreze in nordul Suediei alaturi de soția sa.

- Cantemir Bechir a uitat de viața de „cartier” pe care o avea, iar la varsta de 32 de ani a venit la Chefi la cuțite pentru a demonstra ce știe sa faca atunci cand vine vorba de gatit. Concurentul activeaza deja de 7 ani in domeniu. Bucatarul

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, va avea premiera maraton luni, marți, miercuri, 27, 28 și 29 martie, de la 20:30, la Antena 1. Mult așteptatele competiții intre jurați pentru amuletele cu avantaje extrem de ravni

- Gigi Nicolae, cunoscut in cadrul sezonului 10 Chefi la cuțite pe numele de Gigi Burger, le-a pregatit o surpriza celor care iși doresc sa in cunoasca. Barbatul pregatește o mare petrecere și a facut anunțul pe rețelele sociale.