Soprana Angela Gheoghiu iși lanseaza azi mult asteptata biografie si in limba romana. “O viata pentru arta” se numeste si este disponibila in Romania din 7 septembrie. O data, deloc intamplatoare: Angela Gheorghiu este nascuta tot pe 7 septembrie. Vineri, 17 septembrie, incepand cu ora 19:00, publicul bucurestean este invitat la Teatrul Odeon, la o „Intalnire extraordinara cu Angela Gheorghiu. O viata pentru arta”- Lansare de carte si sesiune de autografe. Amfitrion este Marina Constantinescu, iar iIntrarea este libera, in limita locurilor disponibile, fara a fi necesara o rezervare in prealabil.…