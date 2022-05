Sunnery James, Ryan Marciano si QG redefinesc senzorialul urban in piesa See￼￼

Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Coca, finalista concursului Vocea Romaniei, a revenit cu o piesa noua, intitulata „Vocea Mea”, a treia piesa proprie din repertoriul artistei. In 2019, artista a lansat primul sau single, „Lume Lume”, o piesa de dragoste, iar pe timpul pandemiei, artista a scris in colaborare cu o producatoare…

- Nigo face echipa cu Lil Uzi Vert pentru single-ul „Heavy”. Piesa noua crește entuziasmul pentru viitorul sau album, „I Know Nigo”, care urmeaza sa fie lansat pe 25 martie. NIGO și Pharrell sunt producatorii executivi ai albumului. Celelalte single-uri lansate sunt „Arya”, impreuna cu A$AP Rocky, “Want…

- Ron May lanseaza un nou single in lume, numit „Nicotine”. Melodia este o explozie de ritm, stari de bine și dans. “Nicotine” a fost creata integral de Ron May intr-una dintre sesiunile lui de studio. Ron May este un artist rus, cunoscut pentru piese precum: „Lose Control”, „Desire” și „White Bar”, care…

- WRS cu piesa ""Llamame" va reprezenta Romania la Eurovision WRS cu piesa ''Llamame" va reprezenta România la concursul international Eurovision de la Torino. 10 finalisti s-au întrecut aseara, iar câstigatorul selectiei nationale a fost stabilit de un juriu si de telespectatori.…

- Cat este adevar și cat este ficțiune intr-un film documentar? Cine are controlul asupra unei narațiuni istorice și cum ajung „realitațile interpretate subiectiv” sa nasca ura intre oameni? Sunt teme pe care dramaturgul și regizorul Gabriel Sandu, 33 de ani, le propune in cel mai recent spectacol al…

- Fostul premier Adrian Nastase compara situația din Ucraina cu piesa de teatru absurd ”Așteptandu-l pe Godot”. Nastase arata ca tot acest joc in care americanii amenința cu invazia rușilor seamana cu celebra piesa de teatru și considera ca totul se va finaliza cu un imprumut uriaș catre Ucraina, in…

- Dintre cele 46 de piese calificate, intr-un top 10 al pieselor dupa numarul de vizualizari in primele 48 de ore de la publicare, au trezit interes atat piese dansante, cat și balade astfel : E-an-na – „Malere” Miryam – „Top of the rainbow” Dora Gaitanovici – „Ana” Cream, Minodora si Diana Bucsa – „Romania…