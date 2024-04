NOTD face echipa cu Riley Biederer pentru “Under My Breath”. Piesa este gata sa faca furori prin combinația sa irezistibila de sensibilitați pop și rock, care prezinta abilitațile de producție ale lui NOTD. In ceea ce privește colaborarea, NOTD a comentat: „Riley este o persoana a carei scris i l-am admirat de mult timp, așa ca lucrul cu ea la „Under My Breath” a fost o perioada foarte distractiva. Direcția in care am mers in producție merge spre partea noastra alt/rock și am simțit ca a funcționat perfect cu mesajul piesei despre așteptarea de a fi vulnerabil cand ne indragostim.” Riley a adaugat:…