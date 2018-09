Dupa Dubrovnik, in 2016, si Varsovia, in 2017, Bucurestiul va gazdui, timp de doua zile, de luni incepand, un important eveniment economic – Summitul Initiativei celor Trei Mari, la care sunt asteptati sa participe mai multi oficiali inalti oficiali europeni, precum si secretarul american al Energiei si comisarul european pentru dezvoltare Regionala, Corina Cretu. Mai […] Summitul Initiativei celor Trei Mari incepe luni la Bucuresti. Participa presedibtele CE si 9 sefi de stat is a post from: Ziarul National