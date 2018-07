Stiri pe aceeasi tema

- Partenerii Teheranului din cadrul acordului asupra programului sau nuclear au dat dovada vineri de o "vointa politica de a rezista" in fata SUA, a declarat seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif, la finalul unei reuniuni care a avut loc Viena cu participarea Germaniei, Chinei, Frantei, Marii…

- Presedintele american Donald Trump va discuta despre "activitatea maligna" a Rusiei cu oficialii prezenti la summitul NATO din 11-12 iulie de la Bruxelles si va aborda apoi acest subiect in timpul unei intalniri cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a afla daca Moscova doreste sa reduca tensiunile,…

- Intalnirea președinților Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, va avea loc pe 16 iulie la Helsinki, au anunțat oficial Kremlinul și Casa Alba. In declarația emisa pe 28 iunie, serviciul de presa al Casei Albe afirma ca, in timpul reuniunii viitoare a lui Trump și Putin vor fi discutate o serie…

- Eliberarea lui Navalnii coincide cu startul Cupei Mondiale la Fotbal. "Sunt din nou impreuna cu voi dupa un sejur de 30 de zile de inchisoare. Sunt foarte fericit ca ma aflu in libertate", a anuntat, joi, principalul opozant al Kremlinului, Alexei Navalnii, pe contul sau de Twitter. Navalnii…

- Sepp Blatter merge la Cupa Mondiala 2018 din Rusia. Putin spunea ca merita Premiul Nobel. Fostul presedinte al FIFA, elvetianul Sepp Blatter, a primit o invitatie deschisa din partea presedintelui Vladimir Putin de a asista la meciurile Cupei Mondiale din Rusia, pe care intentioneaza sa o onoreze, a…

- NATO va purta primele discuții oficiale cu Rusia joi, dupa tentativa de otravire a unui fost agent dublu al Kremlinului in Marea Britanie, pe masura ce se intensifica tensiunile cu Moscova. Reuniunea - a șaptea in ultimii doi ani - ar trebui sa fie consacrata conflictului din Ucraina, unde Moscova este…

- Jurnalistul rus Arkady Babchenko a fost asasinat la Kiev. Critic aprig al Kremlinului, Babchenko a fost ucis in popria locuința, fiind impușcat in spate. Jurnalistul rus Arkady Babchenko a fost asasinat in propria casa, impușcat in spate. Soția sa a fost cea care a auzit zgomotele de impușcatura, iar…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 exprima doar interesele geopolitice ale Rusiei si are misiunea de a dezbina unitatea Europei, a declarat presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, in cadrul unui interviu publicat duminica de Frankfurter Allgemeine Zeitung, citat de site-ul agentiei Unian, informeaza…