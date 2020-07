Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a insistat duminica asupra importantei ajungerii la un acord asupra bugetului UE si Fondului de relansare economica post-pandemie, potrivit site-ului Politico.eu, potrivit Mediafax."In pofida disensiunilor si diverselor sensibilitati, trebuie sa gasim…

- BRUXELLES, 3 iul - Sputnik, Daniela Porovaț. Bunurile furate din birourile a cel puțin 50 de europarlamentari includ aparatura electronica, laptopuri, tablete și tot ceea ce hoții au gasit de valoare și au putut transporta ușor, arata Politico. © CC BY 2.0 / Arno Langenfeld / Schengen-17Parlamentul…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, efectueaza o vizita la Londra, pentru o intrevedere cu premierul britanic, Boris Johnson, pe tema crizei coronavirusului si a viitoarelor relatii post-Brexit dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, informeaza agentia de presa Reuters, anunța MEDIAFAX."Presedintele…

- Țarile din Europa de Est, care depind foarte mult de protecția militara americana via NATO, au adoptat cea mai dura linie impotriva Huawei . Printre marile țari occidentale, tabloul este variat, Germania neadoptand pana in prezent restricții stricte asupra Huawei. Unele țari sunt nehotarate, in timp…

- Presiunea diplomatica a Europei de a se apropia de China pe fondul epidemiei de coronavirus, printr-o scrisoare deschisa care solicita legaturi mai calde cu Beijing, a cazut in fața cenzorilor chinezi. China Daily, oficiosul Partidului Comunist aflat la conducerea țarii, a publicat miercuri o scrisoare…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a facut vineri, de Ziua Internationala a Muncii, un apel la unitate, in timp ce lidera extremei drepte Marine Le Pen a sfidat carantina, a depus o coroana de flori la statuia Ioanei D'Arc din centrul Parisului si l-a criticat totodata pe seful statului francez…

- “Emmanuel Macron a susținut ca Bruxelles-ul “nu are alta opțiune” decat aceea de a stabili un fond de salvare care sa permita statelor membre șa imparta cu vecinii mai bogați greutatea datoriilor provocate de pandemia de coronavirus. Intr-o critica usturatoare la adresa modului in care a reacționat…