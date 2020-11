Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat vineri ca au eliminat de pe lista neagra a organizatiilor teroriste un grup musulman chinez citat in mod regulat de Beijing in justificarea represiunilor masive pe care le desfasoara in regiunea de vest a Chinei, transmite AFP. Secretarul de stat american Mike…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si adversarul sau democrat, Joseph Biden, s-au acuzat reciproc, in cadrul dezbaterii electorale, ca au primit fonduri din surse suspecte, in special din China si Rusia.Citește și: SUA au luat decizia care provoaca ALERTA la Beijing: președintele Chinei amenința…

- Presedintele chinez Xi Jinping a marcat cu solemnitate vineri implinirea a 70 de ani de la intrarea Chinei in Razboiul din Coreea (1950-1953), ocazie pentru el de a celebra o "victorie" impotriva SUA, dar si de a atrage atentia ca tara sa nu va permite sa ii fie subminate suveranitatea si securitatea,…

- Senatorul Calin Popescu Tariceanu considera ca președintele Klaus Iohannis ține Guvernul ca la ATI, asta in timp ce situația in țara devine tot mai grava. Tariceanu arata ca președintele are tot mai puține raspunsuri la intrebarile jurnaliștilor, asta din cauza ca ii este greu sa recunoasca evidența.Citește…

- Președintele PSD București, Gabriela Firea, susține ca ar dori un Guvern social-democrat, dupa alegerile parlamentare, asta in condițiile in care președintele Klaus Iohannis a spus ca prima opțiune de premier ramane Ludovic Orban.Citește și: SUA au luat decizia care provoaca ALERTA la Beijing:…

- Statele Unite au anuntat miercuri ca au aprobat vanzarea catre Taiwan a 135 de rachete defensive de coasta Slam-ER, care au o raza de actiune suficienta pentru a atinge China, pentru o valoare estimata la un miliard de dolari, noteaza AFP. China le-a cerut americanilor sa nu aprobe vanzarea de rachete…

- Presedintele chinez Xi Jinping a atras atentia ca tara sa, a doua economie a lumii, se va confrunta cu o perioada de "schimbare turbulenta" si ca amplificarea riscului pe pietele externe necesita o mai mare concentrare a decidentilor politici asupra cererii interne pentru a stimula cresterea, relateaza…