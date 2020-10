Suma uriasa inghitita de PSD din bugetul statului. Veniturile social-democratilor in 2019, cat profitul unei multinationale

Autoritatea Electorala Permanenta estimeaza ca va rambursa partidelor 190 de milioane de lei pentru campaniile electorale de anul acesta. In 2020, partidele ar urma sa primeasca o subventie totala, in afara de cea pentru alegeri, de 181 de milioane lei, de 18 ori mai mult decat in 2016.





PSD este partidul care primeste cei mai multi bani din buzunarul romanilor. Conform estimarilor AEP, in anul 2020 Partidul Social Democrat va primi in total 85.251.435,58 de lei. Numai in prima decada a lunii septembrie, Partidul Social Democrat a primit o subventie de 28.614.798,63 lei.



…