Stiri pe aceeasi tema

- Imagini dureroase! Mercenarul roman, care a fost ucis in Congo, a fost inmormantat in Cimitirul Ghencea din București! Vasile Badea a lasat in spate o familie devastata de durere. Barbatul urma sa primeasca cinci mii de dolari, dupa instruirea militarilor.

- Mercenarul roman care a fost ucis in Congo a fost inmormantat cu onoruri militare, in Cimitirul Ghencea, din București. Trupul neinsufletit al acestuia a fost adus in tara saptamana trecuta. Prietenii sai au strans bani pentru a-l putea repatria.

- Reprezentanții celor de la Beșiktaș au ajuns astazi in București unde poarta discuții cu Mircea Lucescu pentru ca antrenorul roman sa preia banca turcilor. Liber de contract din noiembrie dupa desparțirea de Dinamo Kiev, Mircea Lucescu se poate reintoarce la 78 de ani in fotbal. Samet Aybaba, managerul…

- Un barbat, de 70 de ani, din Australia, a ramas fara pensie dupa ce a caștigat la Loto un premiu de 60.000 de dolari australieni (37.000 de euro), informeaza ȘtirileProTV. Dupa ce a aflat ca a caștigat la loterie, Frank Kemmler și-a anunțat entuziasmat familia ca vor pleca in vacanța. „A fost un sentiment…

- Trei moldoveni si un ucraiean au fost arestați de carabinieri intre Pero și Legnano, fiind acuzați ca, impreuna cu alti trei complici, intre care si un roman, au spart o companie de logistica din Bologna, furand bunuri in valoare de un milion de euro. Carabinierii unitații de ancheta din Milano au arestat…

- Un cuplu din București a cerut sfaturi pe rețelele de socializare, in legatura cu un pas important din viața lor: mutarea la țara. Familia vrea sa scape de agitația din Capitala și sa se mute intr-un județ apropiat, cu padure aproape de casa.

- Rona Hartner este condusa astazi, 1 decembrie, chiar de Ziua Naționala a Romaniei, pe ultimul drum. Regretata artista va fi inmormantata la Cimitirul Bellu Catolic din Capitala.Rona Hartner a murit pe 23 noiembrie, la varsta de 50 de ani, intr-un spital din Franța, dupa ce medicii au diagnosticat-o…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit, la intrare in tara, intr-un automarfar condus de un cetațean roman, 1.120 de baxuri de țigari in valoare de 7.280.000 de lei. Poliția de Frontiera anunța ca la sfarșitul de saptamanii trecute, la Punctul de…