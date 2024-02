Stiri pe aceeasi tema

- Mercenarul roman care a fost ucis in Congo a fost inmormantat cu onoruri militare, in Cimitirul Ghencea, din București. Trupul neinsufletit al acestuia a fost adus in tara saptamana trecuta. Prietenii sai au strans bani pentru a-l putea repatria.

- Angajații Consiliului Județean Vrancea au adus flori și lumanari in aceasta dupa-amiaza la sediul Consiliului Județean Vrancea, in semn de omagiu pentru președintele Catalin Toma, care a decedat in aceasta dimineața la un spital din București. Toți funcționarii administrației județene sunt șocați de…

- Un roman a cumparat un avion cu 200 de locuri la pretul unei garsoniere. Barbatul l-a transportat pe DN1 si vrea sa-l transforme in casa de vacanta. Imagini neobisnuite, azi-noapte, la Bucuresti. Un avion de pasageri cu aproape 200 de locuri si-a facut drum pe strazi. Un transport agabaritic l-a dus…

- Dezvaluiri-șoc in cazul romanilor uciși Congo. Oficial, MAE a anunțat ca doi cetațeni romani au murit, iar patru au fost raniți. Un fost politist din Bucuresti se numara printre cei ucisi. Observatornews.ro relateaza ca Vasile Badea este printre cei care si-au pierdut viata sub ploaia de gloante. A…

- Doi romani au murit si alti patru au fost raniti in razboaiele civile din Congo, potrivit ministerului de Externe de la Bucuresti, relateaza Obervator.ro. Unul dintre ei, pe nume Vasile Badea a fost luptator al Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și al Serviciului de Acțiuni Speciale al…

- Marcu Tudor, fost deputat PRM de Prahova in perioada 1996-2008 și fratele lui Corneliu Vadim Tudor, s-a stins din viața la varsta de 84 de ani.Anunțul despre trecerea in neființa a fostului deputat a fost facut de catre Adrian Maracineanu, fost parlamentar PRM de Prahova.„A fost un patriot adevarat,…

- Ediția din acest an a „Cupei Municipiului Bacau” la șah a reunit, la Pensiunea „Margo” din Lilieci 84 de concurenți (dintre care 50 find copii și juniori sub 16 ani), reprezentand, printre altele, CS Politehnica Iași, Micul Șahist Iași, CSM București, Olimp Șah Focșani, CSM Roman, Cimentul Bicaz, Bicazul…