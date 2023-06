Sugarii și canicula. Recomandările medicilor de la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov Sugarii sunt extrem de vulnerabili la expunerile la temperaturi extreme. Ei nu se pot proteja singuri de canicula. Agitația și plansul reprezinta modalitatea lor de a ne transmite starea lor de disconfort. De aceea, adulții au responsabilitatea de a le asigura confortul in perioadele caniculare. Iata cum trebuie sa procedeze, potrivit recomandarilor medicilor de la Serviciul de Ambulanța București-Ilfov pentru a preveni efectele caniculei: Realizarea unui ambient cat mai normal, ferit de caldura, umiditate excesiva și curenți de aer. Menținerea alimentatiei avute pana in acel moment; ea nu trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Precipitatiile puternice inregistrate duminica dupa-amiaza au produs pagube insemnate la Reșița, fiind inundate mai multe strazi și subsolul unor locuințe. Astfel, au fost afectate subsolul unui bloc si 20 de curti de pe cinci strazi din municipiul Resita, din cauza unei ploi puternice, precipitatiile…

- Un avion polonez la bordul caruia se aflau și polițiști de frontiera romani, ce efectua o misiune de rutina sub egida Frontex deasupra Marii Negre, a fost interceptat, vineri, de un avion rusesc de vanatoare de tip Suhoi Su-35. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Apararii Naționale (MApN)…

- Igienizarea dentara profesionala este un proces important in menținerea sanatații orale și prevenirea afecțiunilor dentare. Aceasta procedura implica curațarea și indepartarea placii bacteriene, tartrului și a altor depozite din cavitatea orala, care nu pot fi eliminate prin simpla igiena orala zilnica.…

- In Noaptea de Inviere, la 112, pentru Serviciul de Ambulanța București-Ilfov, au sunat peste o mie de bucureșteni, o parte dintre ei fiind transportați la unitațile de primiri de urgența. De asemenea, echipaje de prim ajutor au intervenit in cazul a 34 de persoane care au leșinat in timpul slujbei de…

- Potrivit specialiștilor, anumite alimente pe care le consumam ne pot imbunatați sanatatea ochilor. Menținerea unei diete echilibrate va va ajuta sa mențineți ochii sanatoși și poate ajuta la reducerea riscului de a dezvolta afecțiuni oculare. Afecțiunile grave ale ochilor pot fi evitate daca includeți…

- In centrul de plasament temporar „Incredere” din s. Corten, r-nul Taraclia, creat cu suportul Uniunii Europene, copiii separați de parinți pot beneficia de cazare, hrana și de supravegherea specialiștilor calificați: asistenți medicali, psihologi, pedagogi. Copiii in situații de risc vor ramine aici…

- In fiecare an, pe data de 7 aprilie este celebrata Ziua Mondiala a Sanatații. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a transmis un mesaj cu ocazia acestei zilei. Oficialul sustine ca sistemul medical are nevoie de un personal suficient, bine pregatit, care poate sa raspunda intr-un mod profesionist…