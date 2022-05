Suedia își întărește apărarea pe insula strategică Gotland după amenințările repetate ale Rusiei ​Guvernul de la Stockholm și Forțele Armate ale Suediei și-au intensificat eforturile de a intari apararea insulei Gotland din sudul țarii, in urma amenințarilor repetate ale Rusiei, relateaza Euractiv. Capacitatațile militare sunt intarite de urgența pe insula iar forțele armate suedeze planuiesc un exercițiu care va dura o luna, potrivit cotidianului suedez Aftonbladet. Insula Gotland, […] The post Suedia iși intarește apararea pe insula strategica Gotland dupa amenințarile repetate ale Rusiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

