Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis anunța ca se vor introduce noi restricții de circulație și noi restricții pentru romani. Am discutat masurile suplimentare care se cer in aceasta perioada. Am...

- Țarile europene iau masuri tot mai dure de combatere a pandemiei. Rand pe rand, Italia, Bulgaria, Marea Britanie, Belgia și Franța au anunțat intrerdicții și limitari ale evenimentelor sociale.

- Norvegia a anunțat, marți, 17 martie, faptul ca aproximativ 40% dintre cele 1.4000 de cazuri confirmate cu coronavirus au ca sursa Austria. Autoritațile naționale considera ca sute de alte cazuri atat din Austria, cat și din Germania sunt legate de stațiunea Ischgl. In ciuda avertizarilor din…

- Suedia a inregistrat miercuri primul deces in cazul unei persoane infectate cu coronavirusul Covid-19, acesta fiind de asemenea primul astfel de deces intr-o tara scandinava, transmite Reuters potrivit Agerpres. Pacientul decedat suferea si de o patologie secundara, potrivit spitalului din Stockholm…

- Dupa ce a cucerit in 2010 topurile muzicale din Romania, Rusia și CIS, Spania, Ucraina, Bulgaria, Israel, Italia, Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda și Islanda cu hitul „Mamasita”, Narcotic Sound lanseaza „Mamasita - Moody FKN Gemini”, o serie aniversara de remixuri, ce combina elemente africane,…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj anunta ca doritorii de locuri de munca in spatiul Uniunii Europene au la dispozitie 607 oportunitați de angajare. Cele mai multe oferte de munca vin din Spania, unde este nevoie de 500 de muncitori pentru culegerea capșunilor, murelor, afinelor,…

- Care este cea mai buna tara din lume pentru a creste un copil? Un studiu international care a analizat 73 de tari de pe tot mapamondul plaseaza Danemarca, Suedia si Norvegia in topul celor mai potrivite, in timp ce Romania se afla pe locul 38.

- O societate fara bani ramane o utopie. Suedia, denumita și țara fara cash, obliga bancile sa dețina și sa ofere clienților bani lichizi Suedia poate fi una dintre cele mai bune alegeri pentru oricine vrea sa se mute in alta țara, cu o singura mențiune, care pentru un strain ar putea fi o problema: dificultatea…