- Judecatoarea Sue Carr a fost numita joi in cea mai inalta functie judiciara din Anglia si Tara Galilor, devenind astfel prima femeie care ocupa acest post in ultimii 755 de ani, conform unui anunt facut joi de guvernul britanic, transmite AFP, citat de Agerpres.Numirea acestei magistrate in varsta…

- O femeie a divorțat dupa ce și-a montat mai multe camere de supraveghere pentru a observa comportamentul soțului ei cand nu se afla acasa. Afla in randurile de mai jos ce a descoperit femeia de a ajuns la sațietate și a cerut divorțul. A divorțat dupa ce și-a montat in casa camere video O femeie […]…

- Sistemul de sanatate din Yemen, aflat in criza, se confrunta cu dificultați chiar inainte de razboi. Cu toate acestea, conflictul a provocat daune pe scara larga spitalelor și drumurilor din Yemen, facand imposibila deplasarea familiilor fara dificultați.

- Crima oribila si intr-o localitate din judetul Cluj. Un barbat, a fost ucis de propria sotie, dupa ce s-a intors acasa din delegatie. Nenorocirea a avut loc de fata cu copilul de doar 3 ani.

- Elon Musk a anuntat joi pe Twitter ca a angajat o noua directoare generala, care sa-l inlocuiasca la conducerea platformei.Omul de afaceri a precizat ca el va ramane presedinte executiv al Consiliului de Administratie si director insarcinat cu tehnologia intreprinderii sale.”(Sunt)…

- Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au aprobat astazi, 11 mai, demersul președintelui interimar al Judecatoriei Orhei, Veronica Cupcea privind unificarea sediilor instanței. Este vorba despre transferarea Judecatoriei Orhei, sediul Șoldanești in orașul Rezina. Demersul a fost aprobat cu 8…

- Conform ultimului recensamant realizat de Oficiului Național de Statistica (ONS) din Marea Britanie, romana este cea mai vorbita limba in Anglia și Țara Galilor dupa engleza și poloneza. Rromana este a doua limba vorbita, dupa engleza, in numeroase cartiere din Londra.

- Un adolescent a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea unui elev, dupa ce propria mama l-a predat autoritaților suspectand ca a facut ceva rau. Joshua Delbono, de 19 ani, a fost gasit vinovat de uciderea lui Charley Bates, de 16 ani, in Somerset, Anglia, in seara de 31 iulie 2022. Potrivit…