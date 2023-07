Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 100 de persoane au murit in ultimele doua saptamani in Mexic din cauza caldurii, in conditiile in care temperaturile au urcat la aproape 50 de grade Celsius in unele zone ale tarii, a anuntat, joi, Ministerul Sanatatii, citat de Reuters.Caldura care a durat trei saptamani in aceasta luna a…

- Cel puțin 15 persoane au murit in urma unui accident pe autostrada. Victimele sunt dintr-un autobuz ce transporta batrani din Canada. Accidentul de pe autostrada din Canada s-a soldat cu cel putin 15 persoane decedate si alte zece ranite. Impactul s-a produs in cursul zilei de joi, in centrul Canadei.…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, considera ca nu exista posibilitatea, in acest moment, de a se ajunge la o incetare a focului generala in Ucraina, intrucat amandoua partile sunt convinse ca pot castiga, consemneaza marti AFP si Reuters, citand dintr-un interviu acordat de responsabilul…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a apreciat miercuri ca lumea a 'esuat' in ceea ce priveste impiedicarea unui razboi intre generali, care face ravagii in prezent in Sudan, unde ONU doreste acum garantii pentru a transporta ajutor umanitar in mijlocul luptelor, relateaza AFP,…

- Cel putin noua persoane au fost ucise si alte peste 60 au fost ranite intr-un triplu atac sinucigas cu bomba comis sambata in orasul Sevare, din centrul statului african Mali, transmite Reuters. Atacul, care deocamdata nu a fost revendicat, a distrus sau avariat partial aproximativ 20 de cladiri, potrivit…

- Cel puțin 441 de migranți au murit incercand sa ajunga in Europa de la inceputul anului, potrivit ONU, care considera ca aceasta cifra este mai mica decat in realitate. Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație a Națiunilor Unite, "intarzierile și deficiențele in operațiunile de cautare și…

- ONU si Germania au condamnat marti un nou atac aerian atribuit juntei birmaneze impotriva unui sat dintr-o zona detinuta de rebeli, care ar fi ucis zeci de persoane, informeaza AFP, citat de Agerpres.Secretarul general al ONU Antonio Guterres "condamna cu fermitate atacul efectuat astazi de fortele…