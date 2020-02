Traficul feroviar este inchis pe un tronson de cale ferata in zona localitatii Cosna din cauza unor arbori cazuti, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Prefecturii Suceava, Diana Gasparel.



Potrivit sursei citate, in zona Gradinita-Cosna, circulatia feroviara a fost blocata din cauza arborilor doborati de viscol si, in conditiile in care ''trebuie sa treaca doua trenuri interregio'', au fost contactate Ocolul silvic si Primaria Cosna pentru a interveni si a elibera firul caii ferate.



Pe alta parte, Gasparel a spus ca pe raza Sectiei Drumuri Nationale…